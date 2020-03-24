24 Март 2020 2020-03-24T08:41:40+03:00

Об изменениях рассказали в брянском городском автотранспортном предприятии. Фото: Марина АНТОНОВА

Изменить размер текста: A A

В Брянске изменилось расписание автобусов №2 и №37 по выходным дням. Об этом рассказали в брянском городском автотранспортном предприятии.

Время отправления последних машин стало другим.

Так, с 21 марта расписание маршрута №37 “Фосфоритный завод - Телецентр” будет выглядеть так:

От Фосфоритного завода 7.40, 7.55, 8.20, 8.40, 8.55, 9.20, 9.40, 9.55, 10.20, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 14.00, 14.30, 15.00, 15.20, 15.35, 16.00, 16.20, 16.35, 17.00, 17.20, 17.40, 18.11 до Школы № 28, 18.40, 18.51 до Хлебокомбината, 19.11 до Школы №28, 19.51 до Хлебокомбината

Время отправления от Телецентра

7.50, 8.20, 8.50, 9.10, 9.30, 9.50, 10.10, 10.30, 10.50, 11.10, 11.35, 12.00, 12.35, 13.05, 13.35, 14.10, 14.40, 15.05, 15.30, 15.50, 16.10, 16.30, 16.50, 17.10, 17.30, 17.50, 17.56 до Хлебокомбината, 18.30, 18.41 до Мясокомбината,19.01 до Мясокомбината, 19.21 до Мясокомбината, 19.56 до Мясокомбината

Маршрута №2:

От Фосфоритного завода

6.30, 6.45, 7.00, 7.15, 7.30, 7.45, 8.00, 8.15, 8.30, 8.45, 9.00, 9.15, 9.30, 9.45, 10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 11.00, 11.15, 11.30, 11.45, 12.00, 12.15, 12.30, 12.45, 12.55, 13.05, 13.15, 13.25, 13.35, 13.45, 13.55, 14.05, 14.15, 14.25, 14.35, 14.45, 14.55, 15.10, 15.25, 15.40, 15.55, 16.10, 16.25, 16.40, 16.49 через Крахм. До Хлебокомбината, 16.55, 17.02 через Крахм. До Хлебоком., 17.10, 17.17 через Крахм. До Хлебоком., 17.25, 17.45, 17.50 через Крахм. До Хлебоком, 18.05, 18.29 до Школы № 28, 18.30, 18.44 до Школы № 28, 19.00, 19.13 через Бр-1 до Хлебоком, 19.30, 20.00, 20.30 через Бр-1 до Хлебоком, 21.00 через Бр-1 до Хлебоком, 21.05 через Бр-1 до Хлебоком

От Дизельного завода

7.35, 7.50, 8.05, 8.20, 8.35, 8.50, 9.05, 9.20, 9.35, 9.50, 10.05, 10.20, 10.35, 10.50, 11.05, 11.20, 11.35, 11.50, 12.05, 12.20, 12.35, 12.50, 13.05, 13.20, 13.35, 13.50, 14.00, 14.10, 14.20, 14.30, 14.40, 14.50, 15.00, 15.10, 15.20, 15.30, 15.40, 15.50, 16.00, 16.15, 16.30, 16.45, 17.00, 17.15, 17.30, 17.45, 18.00, 18.15, 18.30, 18.45 до Сельмаша, 19.05 через Крахм. До Хлебокомб., 19.35, 20.05

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU