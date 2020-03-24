В Брянске из-за угрозы коронавируса закрылись кинотеатры
В Брянске с 22 марта кинотеатры прекратили показы. Учреждения последовали рекомендации Министерства культуры. Ограничительные меры ввели для недопущения дальнейшего распространения коронавируса.
На данный момент работу прекратили кинотеатры "Салют", "Победа" и "Панорама" в Бежице. Продолжают показывать фильмы "Рай Парк" и "Панорама" в Советском районе. Сейчас попасть на сеанс смогут не больше 50 человек.
Напомним, в Брянской области временно отменили представления и спектакли в театрах, музеях, цирке и филармонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU