2020-03-24T08:29:49+03:00
Общество

В Брянске из-за угрозы коронавируса закрылись кинотеатры

Работу прекратили "Победа", "Салют" и "Панорама"
Мария Дедкова
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Ограничительные меры ввели для недопущения дальнейшего распространения коронавируса.Ограничительные меры ввели для недопущения дальнейшего распространения коронавируса.Фото: Марина АНТОНОВА
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В Брянске с 22 марта кинотеатры прекратили показы. Учреждения последовали рекомендации Министерства культуры. Ограничительные меры ввели для недопущения дальнейшего распространения коронавируса.

На данный момент работу прекратили кинотеатры "Салют", "Победа" и "Панорама" в Бежице. Продолжают показывать фильмы "Рай Парк" и "Панорама" в Советском районе. Сейчас попасть на сеанс смогут не больше 50 человек.

Напомним, в Брянской области временно отменили представления и спектакли в театрах, музеях, цирке и филармонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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