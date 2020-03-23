В парке Толстого в Брянске разобрали все советские карусели

23 Март 2020 2020-03-23T18:19:20+03:00

Здесь был "Карнавал". Фото: Валерий Бичеров.

Канули в Лету «Вихрь», «Орбита», «Карнавал» и «Солнышко»

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В Брянске в парке Толстого разобрали все карусели советских времен. Первым ушел «Вихрь». Канули в Лету «Орбита», «Карнавал» и «Солнышко». Фотографии из парка опубликовали в социальных сетях.

Судя по всему, аттракционы отправили на металлолом. В парке работала тяжелая техника.

Многие конструкции были аварийными. Это не мешало их использовать в последние годы.

Здесь был "Солнышко". Фото: Валерий Бичеров.

Здесь была "Орбита". Фото: Валерий Бичеров.

Здесь был "Вихрь". Фото: Валерий Бичеров.

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ИСТОЧНИК KP.RU