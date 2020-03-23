2020-03-23T17:42:50+03:00
Общество

Брянцам предложили стать волонтерами проекта «Мы вместе»

Жители региона могут помочь пожилым людям в период эпидемии коронавирсуа
Максим Рябцев
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На днях по всей стране стартовал волонтерский проект «Мы вместе». Жителям Брянской области предложили присоединиться к нему. Каждый житель региона может стать волонтром и помочь другому в период эпидемии коронавируса.

Вариантов помощи множество: от покупки нужных медикаментов и продуктов до оказания моральной помощи нуждающимся. Чаще всего в помощи нуждаются пожилые люди и маломобильные граждане.

Всех добровольцев обеспечат необходимыми средствами защиты.

Напомним, оперативный штаб Брянской области призывает наших земляков,вернувшихся из-за границы, обеспечить самоизоляцию на две недели и не подвергать опасности других людей. Полиция предупреждает, что за нарушение санитарно-эпидемических правил грозит лишение свободы на срок до года. А в случае смерти заразившегося - до пяти лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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