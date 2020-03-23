В Брянске сотрудники ФСБ задержали адвоката за взятку в пять миллионов рублей

23 Март 2020 2020-03-23T16:20:28+03:00

За деньги правозащитник должен был договориться о более мягком приговоре для полицейского. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

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В Брянской области адвоката из Санкт-Петербурга заподозрили в получении крупной взятки. На правозащитника завели уголовное дело по статье: "Покушении на хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием".

Как оказалось, подозреваемый защищал интересы начальника отдела регионального УМВД по расследованию организованной преступной деятельности в сфере экономики, которого самого подозревают в получении взятки.

По версии следствия, 20 марта адвокат взял у брата правоохранителя пять миллионов рублей. За деньги правозащитник должен был договориться о более мягком приговоре для полицейского. Но получить деньги злоумышленник не успел. Его с поличным задержали сотрудники ФСБ.

Адвоката заключили под стражу, сообщает пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU