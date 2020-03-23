В Брянске строят два спорткомплекса с бассейнами

23 Март 2020 2020-03-23T15:09:12+03:00

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В Брянске строят два спортивных комплекса с бассейнами. Новые здания возводят в Бежицком и Фокинском районах, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

В каждом из них будет 25-метровый бассейн на четыре дорожки, а также универсальный спортивный зал, буфет и кабинеты специалистов. Бассейны строят по программе «Развитие физической культуры и спорта Брянской области».

В Фокинском районе бассейн строят на стадионе «Юность». Здесь должны оставить поле для занятий футболом. Стоимость спортивного объекта – коло 200 миллионов рублей.

Стройка в Фокинском районе. Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Бежицком районе собирались построит бассейн с дорожками по 50 метров. Об этом говорил губернатор на встрече с пловцом Ильей Бородиным. Но, судя по всему, в правительстве обещание главы региона позабыли.

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ИСТОЧНИК KP.RU