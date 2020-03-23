В Брянской области на «горячую линию» по коронавирусу поступило 1000 звонков

23 Март 2020 2020-03-23T14:52:05+03:00

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В Брянской области за трое суток на «горячую линию» по коронавирусу поступило около 1000 звонков и обращений. Они обрабатываются мгновенно. Люди интересуются, есть ли какая-то профилактика новой инфекции, и как организовать самоизоляцию.

Утром в понедельник, 23 марта, оперативный штаб посетил губернатор Александр Богомаз. С этого начался рабочий день главы региона.

Губернатору рассказали, как работает «горячая линия» и электронный почтовый сервис для граждан.

Кстати, в воскресенье, 22 марта, в Брянске подтвердили первый диагноз «коронавирус». Им заболела 34-летняя женщина, которая вернулась с отдыха из Объединенных Арабских Эмиратов.

Напомним, «горячая линия» по коронавирусу работает по телефону 64-47-10. Сообщения можно отправлять на электронную почту stopkoronavirus32@bryanskobl.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU