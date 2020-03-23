2020-03-23T12:39:03+03:00
Общество

В Брянске двое посетителей разгромили кафе во время драки

Дебоширов передали полицейским
Марина АНТОНОВА
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В Брянске двое мужчин подрались и разгромили кафе на улице Литейной. В заведении сработала тревожная кнопка. На место выехал экипаж вневедомственной охраны.

Оказалось, что двое посетителей поссорились и устроили драку. Во время потасовки сломали барную стойку, разбили кофемашину и разбили посуду. Одному их участников понадобилась помощь врачей. В кафе вызвали скорую помощь.

Но даже после этого дебошир не успокоился. Он продолжал себя вызывающе вести, ругаться матом, оскорблять других посетителей и персонал кафе.

- За противоправные действия граждане были задержаны росгвардейцами и переданы прибывшей следственно-оперативной группе, - говорят в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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