2020-03-23T12:23:43+03:00
Общество

В Володарском районе сняли на видео нарушителя на перекрестке

Автомобилист проехал на красный сигнал светофора
Мария Дедкова
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Скриншот с видео vk.com, "Нарушение ПДД Брянск"Скриншот с видео vk.com, "Нарушение ПДД Брянск"
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В Володарском районе Брянска сняли на видео лихача, нарушившего ПДД. Ролик опубликовали в социальных сетях 23 марта.

На кадрах запечатлели проезд перекрестка на красный свет. Нарушение было зафиксировано в Володарском районе Брянска на пересечении улиц Пушкина и Никитина. Автор ролика надеется, что нарушителя накажут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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