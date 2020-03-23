В Володарском районе сняли на видео нарушителя на перекрестке
Автомобилист проехал на красный сигнал светофора
Скриншот с видео vk.com, "Нарушение ПДД Брянск"
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В Володарском районе Брянска сняли на видео лихача, нарушившего ПДД. Ролик опубликовали в социальных сетях 23 марта.
На кадрах запечатлели проезд перекрестка на красный свет. Нарушение было зафиксировано в Володарском районе Брянска на пересечении улиц Пушкина и Никитина. Автор ролика надеется, что нарушителя накажут.
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ИСТОЧНИК KP.RU