Первый заболевший коронавирусом в Брянске: состояние женщины удовлетворительное
Первый заболевший коронавирусом в Брянске находится под наблюдением в изолированном боксе областной инфекционной больницы. Такова информация оперативного штаба на 8.30 понедельника, 23 марта.
Состояние пациентки не изменилось: врачи оценивают его как удовлетворительное.
- Медицинские учреждения региона обеспечены всеми необходимыми препаратами, средствами защиты и оборудованием, - уточнили в штабе.
О новых случаях заболевания коронавирусом в регионе пока не сообщается. Напомним, землячка недавно вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов.
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ИСТОЧНИК KP.RU