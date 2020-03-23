Первый заболевший коронавирусом в Брянске: состояние женщины удовлетворительное

23 Март 2020 2020-03-23T10:05:41+03:00

О новых случаях заболевания в регионе пока не слышно. Фото: Алексей ФОКИН

Первый заболевший коронавирусом в Брянске находится в отдельном боксе «инфекционки»

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Первый заболевший коронавирусом в Брянске находится под наблюдением в изолированном боксе областной инфекционной больницы. Такова информация оперативного штаба на 8.30 понедельника, 23 марта.

Состояние пациентки не изменилось: врачи оценивают его как удовлетворительное.

- Медицинские учреждения региона обеспечены всеми необходимыми препаратами, средствами защиты и оборудованием, - уточнили в штабе.

О новых случаях заболевания коронавирусом в регионе пока не сообщается. Напомним, землячка недавно вернулась из Объединенных Арабских Эмиратов.

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ИСТОЧНИК KP.RU