Из-за коронавируса на самоизоляции в Брянске находится детский омбудсмен
На домашний карантин из-за коронавируса ушла уполномоченный по правам ребенка в Брянской области Инна Мухина. Она пребывает на так называемой самоизоляции после заграничной поездки.
Как пишет издание РИА «Стрела», омбудсмен находится на карантине с мужем и детьми. По словам Инны Мухиной, вернувшись домой, они сразу обратились в областной департамент здравоохранения по телефону горячей линии.
Анализы на коронавирус показали отрицательный результат, однако Инна Мухина две недели будет принимать обращения граждан из дома.
Напомним, по информации оперативного штаба, в самоизоляции находится 663 брянца. В воскресенье, 22 марта, в Брянской области подтвердили первый случай коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU