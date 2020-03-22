Коронавирус в Брянске: вернувшихся из Европы горожан отправили на карантин

22 Март 2020 2020-03-22T20:10:53+03:00

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Из-за коронавируса в Брянске всех вернувшихся из Италии, Германии и Франции горожан отправили на домашний карантин. За режимом самоизоляции следят полицейские, сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. Они оперативно реагируют на сообщения о нарушениях со стороны прибывших из неблагополучных из-за коронавируса стран.

Пользователи соцсетей стали свидетелями того, как с остановки «Площадь Партизан» в Брянске полицейские и медицинские работники в защитных костюмах забрали женщину, посадив ее в машину скорой помощи.

В полиции напоминают, что за нарушение санитарно-эпидемиологических правил предусмотрена уголовная ответственность. Наказание может быть до одного года колонии. А если из-за беспечности обвиняемого кто-то умер, то он отправится за решетку уже на пять лет.

Напомним, по информации оперативного штаба, в самоизоляции находится 663 брянца. В воскресенье, 22 марта, в Брянской области подтвердили первый случай коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU