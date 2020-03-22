В ДТП на улице Куйбышева в Брянске пострадали две девушки

22 Март 2020 2020-03-22T17:04:45+03:00

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В дорожно-транспортном происшествии на улице Куйбышева в Брянске пострадали две девушки. Авария случилась в начале одиннадцатого вечера в субботу, 21 марта.

24-летний водитель ВАЗ-21134 ехал со стороны улицы 22-го Съезда КПСС и пересекал улицу Куйбышева. Автомобилист столкнулся с «Рено», за рулем которого была 21-летняя девушка. В ДТП пострадала она и 20-летняя пассажирка иномарки.

У первой диагностировали перелом руки, ушиб бедра и повреждение связок ноги. Пассажирка ушибла голову и колено. Девушек осмотрели врачи, оказали им медицинскую помощь и отпустили лечиться дома.

Полицейские проводят проверку по факту аварии, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU