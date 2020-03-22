2020-03-22T16:20:10+03:00
Общество

В Брянске нашли живым пропавшего пенсионера

67-летний мужчина пропал 22 марта в Фоминском районе
Марина АНТОНОВА
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В Брянске нашли живым пропавшего 67-летнего пенсионера. Ориентировку на поиск опубликовали днем в воскресенье, 22 марта. Пользователи написали, что видели похожего мужчину рано утром. На место выехали добровольцы.

Пожилой мужчина нуждался в медицинской помощи. Уже через несколько часов пенсионера нашли. Об этом написали волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт Брянск".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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