В Брянской области из-за коронавируса самоизолировались 663 человека

22 Март 2020 2020-03-22T14:36:22+03:00

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В Брянской области на самоизоляции находятся 663 человека. Такие данные опубликовали в региональном оперативном штабе. Все они вернулись из-за границы, где неблагополучная ситуация по коронавирусу. Они проинформировали соответствующие службы и отправились на домашний карантин. Брянцы проведут в изоляции 14 дней со дня возвращения.

Кстати, в Брянской области провели 746 лабораторных исследований на коронавирус. Это данные на утро воскресенья, 22 марта. Ни у кого коронавирус не подтвердился.

Напомним, в регионе работает «горячая линия» по коронавирусу. По телефону 8(4832)64-47-10 можно получить консультацию по любым вопросам о новом заболевании. Вопросы можно отправить на электронную почту stopcoronavirus32@bryanskobl.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU