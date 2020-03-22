2020-03-22T14:36:22+03:00
Общество

В Брянской области из-за коронавируса самоизолировались 663 человека

В нашем регионе заболевания не зарегистрировали
Игорь ЗАЙЦЕВ
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Брянцы проведут в изоляции 14 дней со дня возвращения.Брянцы проведут в изоляции 14 дней со дня возвращения.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянской области на самоизоляции находятся 663 человека. Такие данные опубликовали в региональном оперативном штабе. Все они вернулись из-за границы, где неблагополучная ситуация по коронавирусу. Они проинформировали соответствующие службы и отправились на домашний карантин. Брянцы проведут в изоляции 14 дней со дня возвращения.

Кстати, в Брянской области провели 746 лабораторных исследований на коронавирус. Это данные на утро воскресенья, 22 марта. Ни у кого коронавирус не подтвердился.

Напомним, в регионе работает «горячая линия» по коронавирусу. По телефону 8(4832)64-47-10 можно получить консультацию по любым вопросам о новом заболевании. Вопросы можно отправить на электронную почту stopcoronavirus32@bryanskobl.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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