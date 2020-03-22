2020-03-22T13:57:16+03:00
Общество

В Брянске ищут пропавшего 67-летнего Анатолия Морзавецкого

Мужчина пропал 22 марта
Марина АНТОНОВА
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Фото: "Лиза Алерт Брянск".Фото: "Лиза Алерт Брянск".
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В Брянске полицейские и волонтеры ищут пропавшего 67-летнего Анатолия Морзавецкого. Пенсионер пропал в воскресенье, 22 марта, в Фокинском районе. Мужчина нуждается в медицинской помощи, пишут в группе поискового отряда «Лиза Алерт» Брянск» в социальных сетях.

Приметы пропавшего: рост 168 сантиметров, худощавого телосложения, светло-русые волосы с сединой, серо-голубые глаза. Анатолий Андреевич был одет в зеленую футболку, темно-синие штаны, серые носки, обут – в серые клетчатые тапочки. Одежда, как на фотографии в ориентировке.

Если вы видели Анатолия Морзавецкого или знаете, где он сейчас находится, сообщите в полицию или добровольцам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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