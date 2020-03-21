В Фокинском районе Брянска достроили детскую поликлинику
В Фокинском районе Брянска достроили детскую поликлинику. Новое здание появилось на улице Менжинского на месте бараков. Поликлиника рассчитана на 250 посещений в смену. На ее строительство потратили 344 миллиона рублей. Большая часть денег поступила из федерального бюджета, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.
Когда поликлиника примет первых пациентов, пока не сообщают. Пока фокинская детская поликлиника работает на пером этаже жилого дома на проспекте Московском.
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ИСТОЧНИК KP.RU