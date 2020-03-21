Антиблогер высмеял средние брянские зарплаты
В шоу «Антиблогер» на телеканале «Городской» высмеяли средние брянские зарплаты. А точнее, официальные данные по ним. Если верить цифрам статистики, в среднем жители региона получают больше 30 тысяч рублей. Особенно оптимистично эти цифры выглядят после того, как президент сообщил, что средний класс в России получает от 18 тысяч рублей.
Но антиблогеры призвали не поддаваться панике, больше смотреть в свои карманы, а не в экраны компьютеров и телефонов.
Очередной выпуск шоу вышло в эфир вечером в пятницу, 20 марта. «Антиблогера» можно посмотреть и на Youtube.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU