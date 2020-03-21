Антиблогер высмеял средние брянские зарплаты

21 Март 2020 2020-03-21T17:41:40+03:00

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В шоу «Антиблогер» на телеканале «Городской» высмеяли средние брянские зарплаты. А точнее, официальные данные по ним. Если верить цифрам статистики, в среднем жители региона получают больше 30 тысяч рублей. Особенно оптимистично эти цифры выглядят после того, как президент сообщил, что средний класс в России получает от 18 тысяч рублей.

Но антиблогеры призвали не поддаваться панике, больше смотреть в свои карманы, а не в экраны компьютеров и телефонов.

Очередной выпуск шоу вышло в эфир вечером в пятницу, 20 марта. «Антиблогера» можно посмотреть и на Youtube.

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ИСТОЧНИК KP.RU