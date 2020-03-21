В Брянске 70-летний пенсионер сбил велосипедиста

21 Март 2020 2020-03-21T13:28:17+03:00

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В Фокинском районе Брянска 70-летний пенсионер на ЗАЗе сбил велосипедиста. Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины шестого вечера в пятницу, 20 марта, на проспекте Московском.

Автомобилист ехал со стороны улицы Киевской в сторону проспекта Московского. 29-летний мужчина на велосипеде двигался со стороны Калинина в сторону Шолохова.

У пострадавшего диагностировали ушиб грудной клетки и ссадину руки, сообщают в УГИБДД по Брянской области. Его отпустили домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU