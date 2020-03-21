В брянских Чайковичах загорелась сухая трава

21 Март 2020 2020-03-21T13:19:04+03:00

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В брянском поселке Чайковичи загорелась сухая трава. Фотографии с места опубликовали в социальных сетях. На снимках видно, что неподалеку находятся жилые дома.

Пользователи пишут, что неизвестные поджигают сухую траву здесь чуть ли не каждый день.

В МЧС напоминают, что запрещено жечь растительность на своих огородах и придворовых территориях, а также поджигать траву у дорог и на пустырях. От горящей травы могут пострадать не только отдельные дома, но и населенные пункты. За нарушение правил пожарной безопасности гражданам грозит штраф до трех тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU