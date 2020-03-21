2020-03-21T13:19:04+03:00
Общество

В брянских Чайковичах загорелась сухая трава

В МЧС напоминают, что поджигать растительность запрещено
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: vk.com, "Типичный Брянск".Фото: vk.com, "Типичный Брянск".
Изменить размер текста:

В брянском поселке Чайковичи загорелась сухая трава. Фотографии с места опубликовали в социальных сетях. На снимках видно, что неподалеку находятся жилые дома.

Пользователи пишут, что неизвестные поджигают сухую траву здесь чуть ли не каждый день.

В МЧС напоминают, что запрещено жечь растительность на своих огородах и придворовых территориях, а также поджигать траву у дорог и на пустырях. От горящей травы могут пострадать не только отдельные дома, но и населенные пункты. За нарушение правил пожарной безопасности гражданам грозит штраф до трех тысяч рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске 70-летний пенсионер сбил велосипедиста
В брянских Чайковичах загорелась сухая трава
В Белых Берегах отреставрируют Москвич-401
В Брянске опровергли информацию об отмене весенней охоты
В Брянске сняли "коронавирсную" пародию на клип Little Big
В Брянской области увеличат количество ярмарок
Юный художник из Жуковки завоевал Гран-при международного конкурса
Брянский областной суд ужесточил наказание бывшему главе полиции Брянска
В Суземке на "липового" безработного завели уголовное дело
Брянских студентов наградили за лучшие цифровые бизнес-идеи
Брянцу, который угнал авто и изрезал прохожего, дали три года
Долги не копите, лучше вовремя платите!
Зима возвращается: брянских водителей предупредили об осторожности
В суд направили уголовное дело о смертельном ДТП на улице Речной в Брянске
Брянский лыжник Александр Большунов раскрыл секреты своих тренировок
ВТБ оборудовал все офисы безбумажной технологией
В Брянске на выходных устроят "охоту" на пьяных водителей
В Дятькове построят ФОК открытого типа
Брянским полицейским запретили покидать область
ВТБ Лизинг поставит клубам Динамо автотранспорт
Брянский областной суд не пощадил участников "цеметной" банды
Президентом Брянской областной Федерации футбола остался Андрей Артемьев
Ремонт памятника Ленину в Бежице закончат к 22 апреля
В Брянской области создали единую "горячую линию" по коронавирусу
В брянской Суземке сняли 36 лебедей
Оперативный штаб: в брянских магазинах нет дефицита продуктов