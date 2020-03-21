В Брянске опровергли информацию об отмене весенней охоты
Она начнется с утренней зари 28 марта
На серых гусей охотиться запрещено.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянске опровергли информацию об отмене весенней охоты на пернатую дичь. Глава региона подписал указ о начале сезона с утренней зари 28 марта. Срок охоты на пернатую дичь – 10 дней.
Но в социальных сетях опубликовали подделку приказа департамента природных ресурсов, который гласил, что охоту отменяют. Но в департаменте сообщили, что это не так.
Один охотник в праве подстрелить двух гусей, двух селезней уток или четырех вальдшнепов. Охота на серый гусей запрещена.
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ИСТОЧНИК KP.RU