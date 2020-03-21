21 Март 2020 2020-03-21T12:30:03+03:00

Она начнется с утренней зари 28 марта

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В Брянске опровергли информацию об отмене весенней охоты на пернатую дичь. Глава региона подписал указ о начале сезона с утренней зари 28 марта. Срок охоты на пернатую дичь – 10 дней.

Но в социальных сетях опубликовали подделку приказа департамента природных ресурсов, который гласил, что охоту отменяют. Но в департаменте сообщили, что это не так.

Один охотник в праве подстрелить двух гусей, двух селезней уток или четырех вальдшнепов. Охота на серый гусей запрещена.

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ИСТОЧНИК KP.RU