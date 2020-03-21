2020-03-21T12:30:03+03:00
Общество

В Брянске опровергли информацию об отмене весенней охоты

Она начнется с утренней зари 28 марта
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
На серых гусей охотиться запрещено.На серых гусей охотиться запрещено.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Брянске опровергли информацию об отмене весенней охоты на пернатую дичь. Глава региона подписал указ о начале сезона с утренней зари 28 марта. Срок охоты на пернатую дичь – 10 дней.

Но в социальных сетях опубликовали подделку приказа департамента природных ресурсов, который гласил, что охоту отменяют. Но в департаменте сообщили, что это не так.

Один охотник в праве подстрелить двух гусей, двух селезней уток или четырех вальдшнепов. Охота на серый гусей запрещена.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Белых Берегах отреставрируют Москвич-401
В Брянске опровергли информацию об отмене весенней охоты
В Брянске сняли "коронавирсную" пародию на клип Little Big
В Брянской области увеличат количество ярмарок
Юный художник из Жуковки завоевал Гран-при международного конкурса
Брянский областной суд ужесточил наказание бывшему главе полиции Брянска
В Суземке на "липового" безработного завели уголовное дело
Брянских студентов наградили за лучшие цифровые бизнес-идеи
Брянцу, который угнал авто и изрезал прохожего, дали три года
Долги не копите, лучше вовремя платите!
Зима возвращается: брянских водителей предупредили об осторожности
В суд направили уголовное дело о смертельном ДТП на улице Речной в Брянске
Брянский лыжник Александр Большунов раскрыл секреты своих тренировок
ВТБ оборудовал все офисы безбумажной технологией
В Брянске на выходных устроят "охоту" на пьяных водителей
В Дятькове построят ФОК открытого типа
Брянским полицейским запретили покидать область
ВТБ Лизинг поставит клубам Динамо автотранспорт
Брянский областной суд не пощадил участников "цеметной" банды
Президентом Брянской областной Федерации футбола остался Андрей Артемьев
Ремонт памятника Ленину в Бежице закончат к 22 апреля
В Брянской области создали единую "горячую линию" по коронавирусу
В брянской Суземке сняли 36 лебедей
Оперативный штаб: в брянских магазинах нет дефицита продуктов