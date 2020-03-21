В Брянске сняли "коронавирсную" пародию на клип Little Big

21 Март 2020 2020-03-21T08:45:58+03:00

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В Брянске сняли «коронавирусную» пародию на клип группы Little Big. Текст песни «Uno» переписали. Теперь в ней есть советы, как не заразиться коронавирусом.

Новый клип сняли ребята из брянского праздничного агентства. По их словам, коллектив, как никто другой, почувствовал последствия пандемии. Но они решили не унывать. И поднять настроение всем, чья жизнь изменилась из-за коронавируса.

В клипе снимались Анастасия Шульженко, Андрей Шагаров. Они исполнили главные роли. А также Алина Коробова, Лидия Анисина, Владислав Павлов и Дмитрий Борисов.

Напомним, в начале марта стало известно, что Little Big представит Россию на Евровидении. Но через две недели конкурс отменили из-за пандемии коронавируса в мире.

В Брянске сняли пародию на клип UNO .Видео: event-агентство "Человек-праздник". Брянск.

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ИСТОЧНИК KP.RU