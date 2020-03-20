20 Март 2020 2020-03-20T18:38:57+03:00

По информации оперативного штаба Брянской области, ажиотажа на продукты в магазинах нет. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Они появятся на площадках возле магазинов и на улицах

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В Брянской области увеличат количество ярмарок. Такое распоряжение 20 марта разослал Минпромторг.

Новые торговые места появятся перед супермаркетами, торговыми центрами и просто на улицах.

По информации оперативного штаба Брянской области, ажиотажа на продукты в магазинах нет. Запасы товаров в супермаркетах пополняют, сбоев в поставках нет. Как говорят областные власти, мониторинг торговых сетей проходит каждый день утром и вечером.

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ИСТОЧНИК KP.RU