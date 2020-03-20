В Брянской области увеличат количество ярмарок
Они появятся на площадках возле магазинов и на улицах
По информации оперативного штаба Брянской области, ажиотажа на продукты в магазинах нет.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
Изменить размер текста:
В Брянской области увеличат количество ярмарок. Такое распоряжение 20 марта разослал Минпромторг.
Новые торговые места появятся перед супермаркетами, торговыми центрами и просто на улицах.
По информации оперативного штаба Брянской области, ажиотажа на продукты в магазинах нет. Запасы товаров в супермаркетах пополняют, сбоев в поставках нет. Как говорят областные власти, мониторинг торговых сетей проходит каждый день утром и вечером.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU