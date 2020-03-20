В Суземке на "липового" безработного завели уголовное дело

20 Март 2020 2020-03-20T17:06:43+03:00

Мужчина устроился на работу и продолжал получать пособие

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В Суземке нашли "липового" безработного. На мужчину завели уголовное дело, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Оказывается, он нашел работу, но продолжал получать пособие. Таким образом житель Суземки незаконно "заработал" 30 тысяч рублей.

После проверки на мужчину завели уголовное дело "Мошенничество при получении выплат".

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ИСТОЧНИК KP.RU