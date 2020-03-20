2020-03-20T17:06:43+03:00
Общество

В Суземке на "липового" безработного завели уголовное дело

Мужчина устроился на работу и продолжал получать пособие
Мария Дедкова
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В Суземке нашли "липового" безработного. На мужчину завели уголовное дело, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

Оказывается, он нашел работу, но продолжал получать пособие. Таким образом житель Суземки незаконно "заработал" 30 тысяч рублей.

После проверки на мужчину завели уголовное дело "Мошенничество при получении выплат".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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