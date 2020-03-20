2020-03-20T16:44:54+03:00
Общество

Брянских студентов наградили за лучшие цифровые бизнес-идеи

Молодые люди получили денежные сертификаты
Ольга УМАРОВА
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Победитель Николай Ромашов.Победитель Николай Ромашов.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске подвели итоги конкурса на лучшие студенческие бизнес-идеи. Как рассказали в пресс-службе мэрии, он проводился среди учащихся инженерно-экономического института БГИТУ.

Название конкурса - «Цифровая трансформация систем и процессов». Жюри выбрало четырех победителей.

Первое место присвоили работе студента Николая Ромашова «Автоматизация охранных систем видеонаблюдения с помощью нейросетей». Второе место разделили Александр Сологубов и Сергей Пустовой. Третье заняла Татьяна Рыжинская.

- Победители получили денежные сертификаты и грамоты, - рассказали в мэрии. – Их ребятам вручил первый заместитель главы городской администрации Виктор Предеха.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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