Брянских студентов наградили за лучшие цифровые бизнес-идеи
В Брянске подвели итоги конкурса на лучшие студенческие бизнес-идеи. Как рассказали в пресс-службе мэрии, он проводился среди учащихся инженерно-экономического института БГИТУ.
Название конкурса - «Цифровая трансформация систем и процессов». Жюри выбрало четырех победителей.
Первое место присвоили работе студента Николая Ромашова «Автоматизация охранных систем видеонаблюдения с помощью нейросетей». Второе место разделили Александр Сологубов и Сергей Пустовой. Третье заняла Татьяна Рыжинская.
- Победители получили денежные сертификаты и грамоты, - рассказали в мэрии. – Их ребятам вручил первый заместитель главы городской администрации Виктор Предеха.
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ИСТОЧНИК KP.RU