Брянцу, который угнал авто и изрезал прохожего, дали три года

20 Март 2020 2020-03-20T16:23:26+03:00

Приговор еще не вступил в законную силу. Фото: Иван ВИСЛОВ

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В Погарском районе прошел суд над «обознавшимся ревнивцем». Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, 34-летнего мужчину обвинили в нападении с ножом и угоне автомобиля.

Инцидент произошел в ноябре 2019 года в Погаре. Осужденный находился ночью возле местного ресторана. Приревновав свою супругу к другому, он ударил предполагаемого соперника ножом в живот.

- Потерпевший выжил, но сильно пострадал, - рассказали в прокуратуре. – Чтобы скорее скрыться с места преступления, осужденный угнал «ВАЗ 21053».

Суд приговорил виновного к трем годам и трем месяцам колонии общего режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU