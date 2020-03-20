Брянцу, который угнал авто и изрезал прохожего, дали три года
В Погарском районе прошел суд над «обознавшимся ревнивцем». Как сообщает пресс-служба облпрокуратуры, 34-летнего мужчину обвинили в нападении с ножом и угоне автомобиля.
Инцидент произошел в ноябре 2019 года в Погаре. Осужденный находился ночью возле местного ресторана. Приревновав свою супругу к другому, он ударил предполагаемого соперника ножом в живот.
- Потерпевший выжил, но сильно пострадал, - рассказали в прокуратуре. – Чтобы скорее скрыться с места преступления, осужденный угнал «ВАЗ 21053».
Суд приговорил виновного к трем годам и трем месяцам колонии общего режима.
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ИСТОЧНИК KP.RU