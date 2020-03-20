Долги не копите, лучше вовремя платите!

20 Март 2020 2020-03-20T15:58:44+03:00

Руководство ТСН убедило жильцов дома 38 по улице Фокина, что за комуслугу по обращению с ТКО можно не платить.

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Региональный оператор по обращению с ТКО в марте направил в арбитражный суд 10 заявлений о взыскании задолженности с управляющих компаний Брянской области. Еще 20 пакетов документов на недобросовестные УК, которые не хотят оплачивать коммунальную услугу, сейчас подготавливаются юристами АО «Чистая планета».

Долг некоторых управляющих компаний перед регоператором составляет более 500 и даже 800 тысяч рублей. При этом большинство жителей исправно оплачивают услугу по обращению с ТКО, перечисляя деньги на счет своей УК, а руководство компании, в свою очередь, не считает нужным расплачиваться с поставщиком услуги – региональным оператором. Во избежание накопления задолженности АО «Чистая планета» рекомендует жителям перейти на прямые расчеты со снабжающими организациями и платить за коммунальные услуги напрямую поставщикам. Для этого необходимо провести собрание собственников жилых помещений, провести голосование и передать протокол решения руководству своей УК или ТСЖ.

Но есть и такие случаи, когда в число должников попадают сами жители, которых вводят в заблуждение руководители УК, ТСН и ТСЖ. Так произошло с жильцами дома 38 по улице Фокина в Брянске. Руководство ТСН убедило людей, что за коммунальную услугу по обращению с ТКО можно не платить: «У нас во дворе оборудованной контейнерной площадки нет». Также в течение года руководство ТСН, нарушая свои непосредственные обязанности, не предоставило в АО «Чистая планета» информацию о количестве проживающих в доме. Долг накапливался, и недавно жители получили в своих квитанциях кругленькую сумму за 2019 год, которую нужно оплатить.

- Возмущенные жители, увидев сумму долга, поняли, что их ввели в заблуждение, закон им обойти не удастся, услуга в течение года им оказывалась, и платить все равно придется. Тогда руководство ТСН вынуждено было предоставить региональному оператору сведения о количестве проживающих. Мы понимаем, что люди, уклонялись от оплаты и попали в неприятную ситуацию, потому что были введены в заблуждение, и готовы пойти им навстречу. Сейчас мы передали сведения в расчетный центр с просьбой сделать корректировку суммы долга с учетом количества проживающих в каждой квартире и готовы предоставить рассрочку на оплату – то есть люди смогут погашать долг частями, - прокомментировала заместитель коммерческого директора АО «Чистая планета» Оксана Радич.

Региональный оператор по обращению с ТКО напоминает, что обязанность потребителя оплачивать предоставляемые услуги своевременно.

Для урегулирования проблемы задолженности в досудебном порядке необходимо оплатить долг в кратчайшие сроки или обратиться для совместного решения вопроса к специалистам регоператора, придя в офис АО «Чистая планета», или позвонив по телефону колл-центра: (4832) 606-444.

ИСТОЧНИК KP.RU