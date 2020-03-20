Зима возвращается: брянских водителей предупредили об осторожности

20 Март 2020 2020-03-20T15:39:53+03:00

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В субботу, 21 марта, в Брянской области прогнозируют мокрый снег и дождь. Об этом сообщили в региональном управлении автомобильных дорог со ссылкой на Брянский гидрометцентр.

Синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от минус 2 до плюс 3, днем – 3-8 тепла.

Возможно налипание мокрого снега. Об особой осторожности предупредили автомобилистов.

При возникновении ЧС на региональных трассах звоните по телефонам экстренных служб 101, 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU