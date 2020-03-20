Брянским полицейским запретили покидать область

20 Март 2020 2020-03-20T12:55:51+03:00

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Брянским полицейским запретили выезжать за пределы региона. Об этом корреспонденту "КП" стало известно 20 марта. Такие меры правоохранители принимают из-за угрозы распространения коронавируса. Они будут действовать временно. К слову, запретили полицейским выезжать и за границу.

Напомним, в Брянской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал губернатор. В регионе временно отменили все спортивные, развлекательные и образовательные события численностью больше 50 человек.

Всех брянцев, вернувшихся из стран, где зафиксировали вспышку коронавируса, отправят на 14-дневный карантин.

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ИСТОЧНИК KP.RU