В Брянской области создали единую "горячую линию" по коронавирусу

20 Март 2020 2020-03-20T11:06:47+03:00

Специалисты окажут вам информационную помощь или направят ваше обращение в ведомство, ответственное за интересующий вас вопрос. Фото: Елена РАКОВА

Свои вопросы задать по телефону или по почте

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В Брянской области появилась единая "горячая линия" по коронавирусу. Решение об этом принял оперативный штаб.

Консультацию можно получить по телефону или по электронной почте.

ВАЖНО

Телефон "горячей линии": 8(4832)64-47-10.

stopcoronavirus32@bryanskobl.ru.

Специалисты окажут вам информационную помощь или направят ваше обращение в ведомство, ответственное за интересующий вас вопрос.

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ИСТОЧНИК KP.RU