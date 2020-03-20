В Брянской области создали единую "горячую линию" по коронавирусу
Свои вопросы задать по телефону или по почте
Специалисты окажут вам информационную помощь или направят ваше обращение в ведомство, ответственное за интересующий вас вопрос.Фото: Елена РАКОВА
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В Брянской области появилась единая "горячая линия" по коронавирусу. Решение об этом принял оперативный штаб.
Консультацию можно получить по телефону или по электронной почте.
ВАЖНО
Телефон "горячей линии": 8(4832)64-47-10.
stopcoronavirus32@bryanskobl.ru.
Специалисты окажут вам информационную помощь или направят ваше обращение в ведомство, ответственное за интересующий вас вопрос.
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ИСТОЧНИК KP.RU