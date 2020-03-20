В Брянске осудят очередную «закладчицу»

20 Март 2020 2020-03-20T09:20:37+03:00

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В Брянске за сбыт наркотиков будут судить 38-летнюю местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, в январе прошлого года обвиняемая через приложение на мобильном получила информацию о месте нахождения так называемой закладки. В ней находилось около двух граммов наркотика.

- Поделив найденный товар на мелкие партии, фигурантка дела разложила закладки по Фокинскому району Брянска, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Затем, получив для последующего сбыта партию наркотических средств массой не менее 9,8 граммов, она начала также оставлять запрещенное вещество в центре Брянска, но была замечена полицейскими.

Наркотики изъяли. Выяснилось, что обвиняемая не работает и уже была судима за подобное преступление.

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ИСТОЧНИК KP.RU