Житель Новозыбкова сделал крышки для опасных городских люков

19 Март 2020 2020-03-19T19:23:06+03:00

И нарисовал на них смешные смайлики

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В Новозыбкове опасные канализационные люки превратили в смайлики. Фото оригинального уличного решения опубликовали местные жители. По словам горожан, дорожные ловушки для Новозыбкова не редкость.

Один из местных жителей не стал ждать беды и сделал крышки для люков сам. По словам мужчины, на шесть люков он потратил тысячу рублей и шесть часов времени.

На крышках нарисованы улыбающиеся интернет-смайлы.

- Внутри металлический каркас, вес одного люка - под 50 кило, - пишет горожанин. - Уложил возле школы, стадиона и на своей улице. Зачем ждать трагедии, если все решаемо, было бы желание! Всем Добра!

Вот что раньше красовалась на месте люков-смайликов. Фото: vk.com, группа "Подслушано Новозыбков".

«Очень креативно!», «Молодцы! Так держать!», - поддержали автора оригинального решения в комментариях.

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ИСТОЧНИК KP.RU