Житель Новозыбкова сделал крышки для опасных городских люков
В Новозыбкове опасные канализационные люки превратили в смайлики. Фото оригинального уличного решения опубликовали местные жители. По словам горожан, дорожные ловушки для Новозыбкова не редкость.
Один из местных жителей не стал ждать беды и сделал крышки для люков сам. По словам мужчины, на шесть люков он потратил тысячу рублей и шесть часов времени.
На крышках нарисованы улыбающиеся интернет-смайлы.
- Внутри металлический каркас, вес одного люка - под 50 кило, - пишет горожанин. - Уложил возле школы, стадиона и на своей улице. Зачем ждать трагедии, если все решаемо, было бы желание! Всем Добра!
Вот что раньше красовалась на месте люков-смайликов. Фото: vk.com, группа "Подслушано Новозыбков".
«Очень креативно!», «Молодцы! Так держать!», - поддержали автора оригинального решения в комментариях.
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ИСТОЧНИК KP.RU