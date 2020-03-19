2020-03-19T18:14:11+03:00
Общество

В Володарском районе Брянска 25 марта понизят напор воды

Здесь будут идти плановые работы
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
Водоснабжение ограничат 25 марта.Водоснабжение ограничат 25 марта.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Изменить размер текста:

Жителей Володарского района Брянска предупредили об ограничении водоснабжения в среду, 25 марта. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, это связано с проведением плановых работ.

Напор воды понизят с 10 утра до восьми вечера.

КСТАТИ

Где не будет воды

- ул. Паровозная, №№1-7;

- ул. Володарского, №№1-16;

- ул. Никитина, №№2, 2А, 4;

- ул. Космонавтов, №№1-81;

- ул. Мичурина, №№68-83А;

- ул. Гудок, №№21-17;

- ул. Суворова, №№1-3;

- ул. Димитрова, №№1-48, №№46Б, 7/1, 48/1, 48/2, 58;

- пер. Островского, №№1-6;

- ул. Локомотивная, №5;

- школа №34 (ул. Суворова, 2Б).

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Володарском районе Брянска 25 марта понизят напор воды
В Брянске до 4 апреля продлили ограничение движения на улице 22-го Съезда КПСС
Паркуешься правильно - уважаешь других!
На Литейном мосту в Брянске продолжают делать опоры
Брянский драмтеатр будет показывать виртуальные спектакли
Вирус не пройдет!
В Брянске движение на улице Сакко и Ванцетти будет закрыто до 31 марта
Приют для бродячих собак появится в Брянске в этом году
Лидер Брянского отделения «Партии роста» Сергей Горелов поделился планом борьбы с вирусно-нефтяным кризисом
В клинцовском селе построят спортплощадку за 1,8 млн рублей
Банк ВТБ и АО ВТБ Регистратор реализовали уникальное расчетное решение для корпораций
В Брянской области открыли "горячие линии" по вопросам учебы студентов и школьников
За два дня брянцы отдали мошенникам больше 1,5 миллиона рублей