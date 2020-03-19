В Володарском районе Брянска 25 марта понизят напор воды

19 Март 2020 2020-03-19T18:14:11+03:00

Здесь будут идти плановые работы

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Жителей Володарского района Брянска предупредили об ограничении водоснабжения в среду, 25 марта. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, это связано с проведением плановых работ.

Напор воды понизят с 10 утра до восьми вечера.

КСТАТИ

Где не будет воды

- ул. Паровозная, №№1-7;

- ул. Володарского, №№1-16;

- ул. Никитина, №№2, 2А, 4;

- ул. Космонавтов, №№1-81;

- ул. Мичурина, №№68-83А;

- ул. Гудок, №№21-17;

- ул. Суворова, №№1-3;

- ул. Димитрова, №№1-48, №№46Б, 7/1, 48/1, 48/2, 58;

- пер. Островского, №№1-6;

- ул. Локомотивная, №5;

- школа №34 (ул. Суворова, 2Б).

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ИСТОЧНИК KP.RU