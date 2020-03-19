В Володарском районе Брянска 25 марта понизят напор воды
Жителей Володарского района Брянска предупредили об ограничении водоснабжения в среду, 25 марта. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, это связано с проведением плановых работ.
Напор воды понизят с 10 утра до восьми вечера.
КСТАТИ
Где не будет воды
- ул. Паровозная, №№1-7;
- ул. Володарского, №№1-16;
- ул. Никитина, №№2, 2А, 4;
- ул. Космонавтов, №№1-81;
- ул. Мичурина, №№68-83А;
- ул. Гудок, №№21-17;
- ул. Суворова, №№1-3;
- ул. Димитрова, №№1-48, №№46Б, 7/1, 48/1, 48/2, 58;
- пер. Островского, №№1-6;
- ул. Локомотивная, №5;
- школа №34 (ул. Суворова, 2Б).
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU