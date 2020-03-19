На Литейном мосту в Брянске продолжают делать опоры
В Бежицком районе Брянска начали укладывать ригели для нового Литейного моста. Так называются элементы опорных балок сооружения, пояснили в пресс-службе мэрии.
Как рассказали в городском управлении ЖКХ, из 12 запланированных к возведению опор на четырех уже забетонировали стойки.
- Ход работ постоянно контролирует инженер технадзора, - рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации. - Бригад и стройматериалов хватает. Также следят за обслуживанием и состоянием действующего Литейного моста. Строители продолжают отсыпать подходы к объекту.
Литейный мост будет состоять из двух частей. Сейчас строят новую часть сооружения. Старую, действующую, реконструируют позже, в рамках 2-го этапа строительства.
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ИСТОЧНИК KP.RU