2020-03-19T17:46:54+03:00
Общество

На Литейном мосту в Брянске продолжают делать опоры

Строители начали укладывать ригели
Ольга УМАРОВА
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Стоимость строительства первого пускового комплекса Литейного моста - около 450 миллионов рублей.Стоимость строительства первого пускового комплекса Литейного моста - около 450 миллионов рублей.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Бежицком районе Брянска начали укладывать ригели для нового Литейного моста. Так называются элементы опорных балок сооружения, пояснили в пресс-службе мэрии.

Как рассказали в городском управлении ЖКХ, из 12 запланированных к возведению опор на четырех уже забетонировали стойки.

- Ход работ постоянно контролирует инженер технадзора, - рассказали в пресс-службе Брянской городской администрации. - Бригад и стройматериалов хватает. Также следят за обслуживанием и состоянием действующего Литейного моста. Строители продолжают отсыпать подходы к объекту.

Литейный мост будет состоять из двух частей. Сейчас строят новую часть сооружения. Старую, действующую, реконструируют позже, в рамках 2-го этапа строительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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