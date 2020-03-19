Брянский драмтеатр будет показывать виртуальные спектакли

19 Март 2020 2020-03-19T17:45:57+03:00

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Брянский театр драмы имени Толстого нашел выход из «культурного карантина»: показ онлайн-спектаклей. Как сообщили в учреждении, каждую пятницу на сайте театра можно будет посмотреть видеозаписи постановок.

Виртуальный показ сделают бесплатным. Спектакли можно увидеть на сайте театра в разделе «Афиша».

- Под каждым спектаклем будет открыт чат для обсуждения, - рассказали в учреждении. - Здесь можно будет оставлять отзывы и комментарии.

Уже можно посмотреть спектакль «Кириллин день» режиссера Анатолия Слюсаренко. В основе сюжета – сцены из трагедии Алексея Толстого «Смерть Иоанна Грозного». Возрастное ограничение – 12+.

Напомним, во вторник, 17 марта, из-за угрозы распространения коронавируса на Брянщине ввели режим повышенной готовности. По области массово отменяют концерты, переносят акции и фестивали. Все для того, чтобы избежать массового скопления людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU