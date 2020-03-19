2020-03-19T14:05:23+03:00
Общество

В Брянской области открыли "горячие линии" по вопросам учебы студентов и школьников

Специалисты дадут консультации по поводу посещения, проведения массовых мероприятий и переноса экзаменов
Мария Дедкова
Поделиться:
Брянцам ответят на интересующие вопросы.Брянцам ответят на интересующие вопросы.Фото: Елена РАКОВА
Изменить размер текста:

В Брянской области начали работать "горячие линии" для школьников, студентов и их родителей.

Специалисты проконсультируют брянцев об условиях обучения в сложившейся эпидемиологической ситуации. Сотрудники департамента образования Брянской области расскажут о правилах посещения, проведения массовых мероприятий и переноса экзаменов.

ВАЖНО

"Горячие линии" департамента образования Брянской области

- детские сады, школы – 8 (4832) 58-04-41;

- колледжи и техникумы – 8 (4832) 58 - 73 - 00;

- организации дополнительного образования –8 (4832) 58-04 -96.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк ВТБ и АО ВТБ Регистратор реализовали уникальное расчетное решение для корпораций
В Брянской области открыли "горячие линии" по вопросам учебы студентов и школьников
За два дня брянцы отдали мошенникам больше 1,5 миллиона рублей
ВТБ Факторинг на 70% увеличил объем портфеля в Центральном федеральном округе
Брянцам порекомендовали отказаться от посещений налоговых
Под Жуковкой погиб 71-летний автомобилист
В Брянске проверят водителей такси
Брянским студентам запретили покидать общежития на время дистанционного обучения
Брянское "Динамо" прерывает сборы в Турции из-за угрозы коронавируса
В Брянске на остановке "Стальзавод" под колеса маршрутки №99 попала пенсионерка
28 марта в Брянской области открывается охота на пернатых
Защитившего продавщицу брянца оправдали присяжные
Через Брянскую область не будут ходить белорусские поезда
Студенты брянского филиала РАНХиГС уходят на каникулы до 12 мая
В Брянской области отремонтируют 146 дворов и 11 общественных территорий
В Брянске выдача транспортных карт нового образца начнется с 23 марта
Брянские кинотеатры вводят ограничения на продажу билетов
В брянских колониях запретили свидания из-за угрозы коронавируса
На ремонт и строительство дорог в Брянске потратят 1,8 миллиарда рублей
Брянские железнодорожники к празднику отремонтируют 30 воинских захоронений
Оптика Гала – очки на любой вкус!
Подстреливший охотника брянец не смог разжалобить областной суд
Где-то убираем, где-то загрязняем…