В Брянской области открыли "горячие линии" по вопросам учебы студентов и школьников

19 Март 2020 2020-03-19T14:05:23+03:00

Специалисты дадут консультации по поводу посещения, проведения массовых мероприятий и переноса экзаменов

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В Брянской области начали работать "горячие линии" для школьников, студентов и их родителей.

Специалисты проконсультируют брянцев об условиях обучения в сложившейся эпидемиологической ситуации. Сотрудники департамента образования Брянской области расскажут о правилах посещения, проведения массовых мероприятий и переноса экзаменов.

ВАЖНО

"Горячие линии" департамента образования Брянской области

- детские сады, школы – 8 (4832) 58-04-41;

- колледжи и техникумы – 8 (4832) 58 - 73 - 00;

- организации дополнительного образования –8 (4832) 58-04 -96.

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ИСТОЧНИК KP.RU