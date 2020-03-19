Брянцам порекомендовали отказаться от посещений налоговых
Большинство услуг жители области могут получить онлайн
Налоговые и бухгалтерские отчеты, а также заявления и обращения можно оставить в специальном боксе, расположенном в тамбуре инспекции.Фото: Олеся КУВАТОВА
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Жителям Брянской области рекомендовали не посещать налоговые службы. По словам работников, в залах инспекций проходимость достигает до 1,5 тысячи человек в день.
Большинство вопросов брянцы могут решить онлайн.
Налоговые и бухгалтерские отчеты, а также заявления и обращения можно оставить в специальном боксе, расположенном в тамбуре инспекции.
Сотрудники будут забирать бумаги не реже двух разов в день.
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ИСТОЧНИК KP.RU