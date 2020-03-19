В Брянске проверят водителей такси
В Брянске проведут проверки водителей такси. В рейды выйдут сотрудники Госавтоинспекции 19 и 20 марта. В городе пройдет профилактическая акция "Легковое такси", сообщает ОГИБДД по городу Брянску.
Полицейские проверят у перевозчиков документы о медосмотрах и технической исправности автомобиля. Особое внимание уделят соблюдению правил перевозки пассажиров: они должны быть пристегнуты, дети должны находиться в автокреслах.
Дежурить будут также скрытые патрули.
В рейдах поучаствуют сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и исполнения административного законодательства.
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ИСТОЧНИК KP.RU