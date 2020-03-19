Брянским студентам запретили покидать общежития на время дистанционного обучения
Такие меры вводит сельскохозяйственный университет
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С 16 марта в Брянском государственному аграрном университете ввели свободное посещение. В это время у студентов будут проходить занятия, часть заданий они будут выполнять дистанционно.
Как сообщили на сайте вуза, доступ к необходимым материалам у ребят есть.
На время удаленного обучения студентам запретили уезжать домой. Они должны находиться в общежитиях по месту регистрации. проверять учеников будут представители от факультетов.
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ИСТОЧНИК KP.RU