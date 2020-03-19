В Брянске на остановке "Стальзавод" под колеса маршрутки №99 попала пенсионерка

19 Март 2020 2020-03-19T09:22:35+03:00

По словам свидетелей, водитель маршрутки нарушил ПДД. Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску

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В Брянске возле остановки "Стальзавод" в Бежицком районе сбили пенсионерку. ДТП произошло 18 марта около 20.15, сообщают в городской Госавтоинспекции.

По словам свидетелей, 30-летний водитель маршрутки № 99 поворачивал на улицу Ульянова на запрещающий сигнал светофора. Под колеса автомобилиста угодила 63-летняя женщина, которая переходила дорогу на зеленый свет.

В ДТП пенсионерка получила перелом ребра. Пострадавшую госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU