Через Брянскую область не будут ходить белорусские поезда
С 18 марта, через Брянскую область перестанут ходить поезда из Беларуси. Такие меры приняли железнодорожники из-за угрозы распространения коронавируса.
Приостановят курсирование международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов пока до 1 мая, сообщили в пресс-службе РЖД.
Вернуть деньги за билеты можно в железнодорожных кассах. Электронные проездные пассажиры могут сдать на сайтах, где их оформляли.
Со списком отмененных поездов можно познакомиться тут.
Напомним, в Брянске остановку делали поезда Минск – Адлер, Гомель – Москва и Минск – Анапа.
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ИСТОЧНИК KP.RU