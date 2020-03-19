Через Брянскую область не будут ходить белорусские поезда

19 Март 2020 2020-03-19T10:21:35+03:00

В Брянске остановку делали поезда Минск – Адлер, Гомель – Москва и Минск – Анапа. Фото: Елена РАКОВА

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С 18 марта, через Брянскую область перестанут ходить поезда из Беларуси. Такие меры приняли железнодорожники из-за угрозы распространения коронавируса.

Приостановят курсирование международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов пока до 1 мая, сообщили в пресс-службе РЖД.

Вернуть деньги за билеты можно в железнодорожных кассах. Электронные проездные пассажиры могут сдать на сайтах, где их оформляли.

Со списком отмененных поездов можно познакомиться тут.

Напомним, в Брянске остановку делали поезда Минск – Адлер, Гомель – Москва и Минск – Анапа.

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ИСТОЧНИК KP.RU