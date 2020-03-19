2020-03-19T10:21:35+03:00
Общество

Через Брянскую область не будут ходить белорусские поезда

Такое решение из-за угрозы распространения коронавируса приняли железнодорожники
Мария Дедкова
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В Брянске остановку делали поезда Минск – Адлер, Гомель – Москва и Минск – Анапа.В Брянске остановку делали поезда Минск – Адлер, Гомель – Москва и Минск – Анапа.Фото: Елена РАКОВА
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С 18 марта, через Брянскую область перестанут ходить поезда из Беларуси. Такие меры приняли железнодорожники из-за угрозы распространения коронавируса.

Приостановят курсирование международных пассажирских поездов, прицепных и беспересадочных вагонов пока до 1 мая, сообщили в пресс-службе РЖД.

Вернуть деньги за билеты можно в железнодорожных кассах. Электронные проездные пассажиры могут сдать на сайтах, где их оформляли.

Со списком отмененных поездов можно познакомиться тут.

Напомним, в Брянске остановку делали поезда МинскАдлер, ГомельМосква и Минск – Анапа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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