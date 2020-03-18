Брянские кинотеатры вводят ограничения на продажу билетов
На одном сеансе не смогут присутствовать больше 50 человек
Время сеансов в кинотеатрах не будет пересекаться.Фото: Марина АНТОНОВА
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Брянские кинотеатры вводят ограничения на продажу билетов. На показе фильма не смогут присутствовать больше 50 человек. Ограничения уже начали действовать в кинотеатрах сети "Панорама", "Салют" и "Победа".
Графики работы составят таким образом, чтобы сеансы не пересекались.
Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса в Брянской области ввели режим повышенной готовности. Все массовые спортивные, развлекательные и просветительные мероприятия отменили.
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ИСТОЧНИК KP.RU