2020-03-18T18:05:27+03:00
Общество

Брянские кинотеатры вводят ограничения на продажу билетов

На одном сеансе не смогут присутствовать больше 50 человек
Мария Дедкова
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Время сеансов в кинотеатрах не будет пересекаться.Время сеансов в кинотеатрах не будет пересекаться.Фото: Марина АНТОНОВА
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Брянские кинотеатры вводят ограничения на продажу билетов. На показе фильма не смогут присутствовать больше 50 человек. Ограничения уже начали действовать в кинотеатрах сети "Панорама", "Салют" и "Победа".

Графики работы составят таким образом, чтобы сеансы не пересекались.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса в Брянской области ввели режим повышенной готовности. Все массовые спортивные, развлекательные и просветительные мероприятия отменили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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