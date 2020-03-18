В Брянске на руководителя компании завели уголовное дело за взятку чиновнику из управления капстроительства
На гендиректора брянской компании завели уголовное дело за дачу взятки чиновникам из регионального управления капитального строительства. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Брянской области.
По версии следствия, летом прошлого года руководитель строительной фирмы перечислил на карту 65 тысяч рублей заместителю директора по техническим вопросам госучреждения. Деньги чиновник поделили с заместителем начальника отдела капитального строительства. За 65 тысяч предприниматель рассчитывал на беспрепятственную приемку работ по госконтракту.
Теперь директору фирмы грозит до пяти лет колонии и штраф в 15 раз больше, чем сумма взятки.
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ИСТОЧНИК KP.RU