В Брянске на руководителя компании завели уголовное дело за взятку чиновнику из управления капстроительства

18 Март 2020 2020-03-18T14:43:26+03:00

Теперь директору фирмы грозит до пяти лет колонии и штраф в 15 раз больше, чем сумма взятки. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

По версии следствия, за деньги должны были принять работы по госконтракту

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На гендиректора брянской компании завели уголовное дело за дачу взятки чиновникам из регионального управления капитального строительства. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, летом прошлого года руководитель строительной фирмы перечислил на карту 65 тысяч рублей заместителю директора по техническим вопросам госучреждения. Деньги чиновник поделили с заместителем начальника отдела капитального строительства. За 65 тысяч предприниматель рассчитывал на беспрепятственную приемку работ по госконтракту.

Теперь директору фирмы грозит до пяти лет колонии и штраф в 15 раз больше, чем сумма взятки.

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ИСТОЧНИК KP.RU