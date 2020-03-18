На строительство двух спорткомплексов в Брянска потратят больше 360 миллионов рублей
В двух районах Брянска появятся два спорткомплекса. На их строительство потратят больше 360 миллионов рублей. Об этом говорили на заседании комитета по бюджету, финансам и налогам горсовета.
На возведение спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном в Бежицком районе пойдет 204 миллиона рублей. Около 162 миллионов выделили на строительство спорткомплекса в Фокинском районе.
К слову, обсуждали депутаты и другие вопросы бюджета. Так, на развитие и совершенствование сети автомобильных дорог выделили 54,5 миллиона рублей. Более чем на 782 миллиона рублей город получил по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Еще 94 миллиона рублей потратят на реконструкцию коллекторов.
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ИСТОЧНИК KP.RU