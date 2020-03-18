Детские сады в Брянске будут работать в обычном режиме
В Брянске детские сады будут работать в обычном режиме. Но в связи с угрозой распространения коронавируса родители могут самостоятельно принимать решение об отправке малыша в детский сад.
Как говорят в пресс-службе Брянской городской администрации, в образовательных учреждениях проводят утренний осмотр воспитанников и сотрудников. К занятиям не допускают детей и работников с признаками простуды.
В детсадах чаще стали проветривать, проводить влажную уборку и обеззараживать воздух.
- Дополнительные меры профилактики будут вводить с учетом складывающейся санэпидобстановки, - подчеркнули в мэрии.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU