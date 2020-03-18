2020-03-18T13:07:44+03:00
Общество

Детские сады в Брянске будут работать в обычном режиме

Родители должны сами принять решение, водить ли малышей
Мария Дедкова
Поделиться:
К занятиям не допускают детей и работников с признаками простуды.К занятиям не допускают детей и работников с признаками простуды.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

В Брянске детские сады будут работать в обычном режиме. Но в связи с угрозой распространения коронавируса родители могут самостоятельно принимать решение об отправке малыша в детский сад.

Как говорят в пресс-службе Брянской городской администрации, в образовательных учреждениях проводят утренний осмотр воспитанников и сотрудников. К занятиям не допускают детей и работников с признаками простуды.

В детсадах чаще стали проветривать, проводить влажную уборку и обеззараживать воздух.

- Дополнительные меры профилактики будут вводить с учетом складывающейся санэпидобстановки, - подчеркнули в мэрии.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Подстреливший охотника брянец не смог разжалобить областной суд
Где-то убираем, где-то загрязняем…
В Брянске на руководителя компании завели уголовное дело за взятку чиновнику из управления капстроительства
В Брянской области сделали 602 теста на коронавирус
На строительство двух спорткомплексов в Брянска потратят больше 360 миллионов рублей
ВТБ выдал более 100 млрд рублей ипотеки с начала года
Детские сады в Брянске будут работать в обычном режиме
В Брянской области с 22 марта ограничивают ловлю рыбы
В Брянске сфотографировали утреннюю пробку на улице Костычева
В Сельцо водитель иномарки сбил 8-летнего велосипедиста
В Выгоничском районе под колесами фуры погиб пешеход
Брянский шахматист Ян Непомнящий выиграл первую партию на турнире претендентов
Брянская область сэкономит на обслуживании госдолга 160 миллионов рублей
В Брянской области заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась за неделю
Брянским переселенцам в села дадут ипотеку под 3 процента
В Трубчевском районе загорелся лес
В Брянске водитель спутал клумбу с парковкой
В Новозыбкове арестовали имущество машиностроительного завода
Брянские оркестранты объявили голодовку из-за карантина
О досрочном начале школьных каникул в брянских школах сообщил губернатор
В Брянске ночью обокрали ювелирную мастерскую в торговом центре
Брянцев попросили поучаствовать в опросе про телефонных мошенников