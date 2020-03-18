Детские сады в Брянске будут работать в обычном режиме

18 Март 2020 2020-03-18T13:07:44+03:00

К занятиям не допускают детей и работников с признаками простуды. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Родители должны сами принять решение, водить ли малышей

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В Брянске детские сады будут работать в обычном режиме. Но в связи с угрозой распространения коронавируса родители могут самостоятельно принимать решение об отправке малыша в детский сад.

Как говорят в пресс-службе Брянской городской администрации, в образовательных учреждениях проводят утренний осмотр воспитанников и сотрудников. К занятиям не допускают детей и работников с признаками простуды.

В детсадах чаще стали проветривать, проводить влажную уборку и обеззараживать воздух.

- Дополнительные меры профилактики будут вводить с учетом складывающейся санэпидобстановки, - подчеркнули в мэрии.

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ИСТОЧНИК KP.RU