В Брянской области с 22 марта ограничивают ловлю рыбы

18 Март 2020 2020-03-18T14:49:41+03:00

В других местах удить рыбу там можно только с берега и лишь с помощью удочки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Брянской области с 22 марта ограничили рыбалку. Это связано с началом нереста в реках и озерах региона.

Ловить рыбу до 10 июня нельзя в: Гордеевском, Злынковском, Клинцовском, Комаричском, Климовском, Новозыбковском, Погарском, Севском, Суземском и Трубчевском районах.

Как уточнили в региональном департаменте природных ресурсов и экологии, в других местах удить рыбу там можно только с берега и лишь с помощью удочки.

Нарушителям грозят штрафы.

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ИСТОЧНИК KP.RU