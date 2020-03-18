В Брянской области с 22 марта ограничивают ловлю рыбы
Нарушителям грозят штрафы
В других местах удить рыбу там можно только с берега и лишь с помощью удочки.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянской области с 22 марта ограничили рыбалку. Это связано с началом нереста в реках и озерах региона.
Ловить рыбу до 10 июня нельзя в: Гордеевском, Злынковском, Клинцовском, Комаричском, Климовском, Новозыбковском, Погарском, Севском, Суземском и Трубчевском районах.
Как уточнили в региональном департаменте природных ресурсов и экологии, в других местах удить рыбу там можно только с берега и лишь с помощью удочки.
Нарушителям грозят штрафы.
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ИСТОЧНИК KP.RU