18 Март 2020 2020-03-18T10:41:37+03:00

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В Брянске сфотографировали утреннюю пробку на улице Костычева в Советском районе. Снимки опубликовали в социальных сетях. Горожане считают, что причина затора - неработающие светофоры на перекрестке с улицей Горбатова.

Светофоры установили здесь еще летом во время капитального ремонта. Но их до сих пор не подключили к электричеству. Поэтому они не работают. Как ответили "Комсомольской правде" в Брянске" в пресс-службе мэрии города, "процедура эта длительная по времени и выполняется в рамках действующего законодательства". Она включает выдачу и оплату технических условий, их выполнение сетевой организацией, затем проверка, заключение договоров на поставку электроэнергии, на техобслуживание, постановка светофоров на баланс.

Когда включат светофор на перекрестке Костычева и Горбатова, сказать затруднились. С правым поворотом на улицу Костычева поворачивает общественный транспорт. По "зебре" в школу идут дети. Самые большие трудности испытывают те автомобилисты, которыми необходимо повернут налево с улицы Горбатова.

Но пробка на главной дороге вряд ли исчезнет после включения светофора. Есть вероятность, что положение исправит новая дорога на улице Советской, которая будет идти параллельно.

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ИСТОЧНИК KP.RU