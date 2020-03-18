2020-03-18T10:41:37+03:00
Общество

В Брянске сфотографировали утреннюю пробку на улице Костычева

Горожане считают, что ее причина - в неработающем светофоре
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: vk.com, "Типичный Брянск".Фото: vk.com, "Типичный Брянск".
Изменить размер текста:

В Брянске сфотографировали утреннюю пробку на улице Костычева в Советском районе. Снимки опубликовали в социальных сетях. Горожане считают, что причина затора - неработающие светофоры на перекрестке с улицей Горбатова.

Светофоры установили здесь еще летом во время капитального ремонта. Но их до сих пор не подключили к электричеству. Поэтому они не работают. Как ответили "Комсомольской правде" в Брянске" в пресс-службе мэрии города, "процедура эта длительная по времени и выполняется в рамках действующего законодательства". Она включает выдачу и оплату технических условий, их выполнение сетевой организацией, затем проверка, заключение договоров на поставку электроэнергии, на техобслуживание, постановка светофоров на баланс.

Когда включат светофор на перекрестке Костычева и Горбатова, сказать затруднились. С правым поворотом на улицу Костычева поворачивает общественный транспорт. По "зебре" в школу идут дети. Самые большие трудности испытывают те автомобилисты, которыми необходимо повернут налево с улицы Горбатова.

Но пробка на главной дороге вряд ли исчезнет после включения светофора. Есть вероятность, что положение исправит новая дорога на улице Советской, которая будет идти параллельно.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске сфотографировали утреннюю пробку на улице Костычева
В Сельцо водитель иномарки сбил 8-летнего велосипедиста
В Выгоничском районе под колесами фуры погиб пешеход
Брянский шахматист Ян Непомнящий выиграл первую партию на турнире претендентов
Брянская область сэкономит на обслуживании госдолга 160 миллионов рублей
В Брянской области заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась за неделю
Брянским переселенцам в села дадут ипотеку под 3 процента
В Трубчевском районе загорелся лес
В Брянске водитель спутал клумбу с парковкой
В Новозыбкове арестовали имущество машиностроительного завода
Брянские оркестранты объявили голодовку из-за карантина
О досрочном начале школьных каникул в брянских школах сообщил губернатор
В Брянске ночью обокрали ювелирную мастерскую в торговом центре
Брянцев попросили поучаствовать в опросе про телефонных мошенников