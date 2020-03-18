Брянский шахматист Ян Непомнящий выиграл первую партию на турнире претендентов
Брянский шахматист Ян Непомнящий одержал первую победу на турнире претендентов, который проходит в Екатеринбурге. Он одолел спортсмена из Нидерландов Аниша Гири, сообщают в пресс-службе Федерации шахмат России.
По оценкам специалистов, брянский гроссмейстер является одним из главных претендентов на победу в турнире. Результаты станут известны 3 апреля. Победитель будет бороться за звание чемпиона мира в октябре. Действующий обладатель этого титула – норвежец Магнус Карлсен.
Кстати, турнир претендентов проходит без зрителей. Всему виной – коронавирус. Шахматистов разрешают фотографировать в первые минуты партий. И на расстоянии не ближе шести метров.
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ИСТОЧНИК KP.RU