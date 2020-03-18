В Брянской области заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась за неделю

18 Март 2020 2020-03-18T07:12:53+03:00

Эпидемический порог не превышен ни в одной возрастной группе. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Эпидемиологический порог не превышен ни в одной возрастной группе

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В Брянской области заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилось за последнюю неделю. С небольшим опозданием в региональном Роспотребнадзоре опубликовали статистику за прошедшую неделю. С 9 по 15 марта ОРВИ заболели 7514 человек. Когда как неделю назад эта цифра равнялась 8418.

- Заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения выше уровня эпидемического порога на 5,7 процента, - говорят в Роспотребнадзоре. - Эпидемический порог не превышен ни в одной возрастной группе.

В Брянске зарегистрировали 4002 случая заболевания.

В регионе на карантин закрыты 13 классов в 10 школах. Образовательные учреждения находятся в Брянске, Клинцах, Брянском и Жуковском районе. Частично закрыты десять групп в шести детских садах: в Новозыбковском, Жуковском, Унечском и Суражском районах.

На 16 марта 1249 человек обследовали на грипп. 336 результатов оказались положительными. В Брянской области у 199 человек подтвердили диагноз «свиной» грипп, у 105 – грипп типа В, у семи – парагрипп, у четырех - аденовирусная инфекция, у одного - РС-инфекция и у 20 человек - риновирусная инфекция.

Сколько в регионе сделали тестов на коронавирус, в официальном отчете не сообщают, хотя заболевание относится к ОРВИ.

Напомним, с 20 марта брянские школы уходят на досрочные каникулы до 12 апреля. В детских садах и техникумах вводится свободное посещение. Вузы перешли на дистанционное обучение.

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ИСТОЧНИК KP.RU