Брянским переселенцам в села дадут ипотеку под 3 процента

18 Март 2020 2020-03-18T06:54:24+03:00

В области начали принимать заявления на льготные кредиты

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Брянским переселенцам в сельскую местность дадут ипотеку под три процента годовых. Это станет возможно в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Она нужна, чтобы привлечь в аграрный сектор городских жителей.

В Брянской области начали подавать заявления на льготные ипотечные кредиты, сообщает ГТРК «Брянск». На данный момент зарегистрировали 270 заявок. Большинство выбирают будущим местом жительства Брянский район, который со всех сторон опоясывает город.

Кстати, на днях некоторые банки стали поднимать ставки обычной ипотеки. Из-за скачка валют ставки могут вырасти на 1-2 процента.

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ИСТОЧНИК KP.RU